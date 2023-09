Lula: Ciro podia ter mais calma antes de falar; ele é quem mais se prejudica

Em entrevista exclusiva ao O POVO, presidente falou sobre movimentações do partido para as eleições de 2024 no Estado. Lula visita o Ceará nesta sexta-feira, 1º de setembro (01/09)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza a segunda visita ao Ceará, nesta sexta-feira, 1º de setembro (01/09). Ele participa das comemorações de aniversário dos programas de microcrédito do Banco do Nordeste (BNB): Crediamigo e Agroamigo. O presidente chegou na noite de quinta-feira, 31. Nesta sexta, O POVO publica entrevista exclusiva com o presidente. Um dos assuntos que ele tratou foi o ex-ministro Ciro Gomes (PDT).

"O Ciro é uma daquelas pessoas que eu sempre gostei de graça. Disse isso para ele inclusive nos debates, quando foi a última vez que o vi. Não preciso ter motivo para gostar. Ainda não conversei com ele após as eleições, mas não tenho nada contra o Ciro. Eu, às vezes, acho que ele fala algumas coisas que ele podia ter mais calma antes de falar, e que infelizmente ele mesmo é quem mais se prejudica com isso", afirmou o presidente.

Lula falou ainda sobre as intensas movimentações eleitorais em torno do PT no Ceará. Também tratou do peso de Fortaleza para a base governista, comentou sobre a relação com Ciro Gomes, disse qual encaminhamento será dado às obras da Transnordestina, prometeu até o fim de setembro projeto de lei para regulamentar o hidrogênio verde e disse o que pensa da disputa entre regiões dentro da reforma tributária. As perguntas e respostas foram feitas por intermédio da assessoria de imprensa.