Lula é recebido em Fortaleza por Luizianne e Evandro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou na noite de quinta-feira, 31, a Fortaleza, para participar nesta sexta-feira, 1º de setembro, das comemorações pelo aniversário dos programas de microcrédito do Banco do Nordeste (BNB): Crediamigo e Agroamigo.

Ao descer do avião presidencial, foi recepcionado pela deputada federal Luizianne Lins (PT) e pelo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, de saída do PDT e cotado no PT. Ambos são cogitados para concorrer à Prefeitura de Fortaleza. Também estava na recepção o governador Elmano de Freitas (PT).

