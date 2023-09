Lula no Ceará: veja agenda do presidente, com passagens por Fortaleza e Juazeiro

Em entrevista exclusiva ao O POVO, presidente falou sobre movimentações do partido para as eleições de 2024 no Estado. Lula visita o Ceará nesta sexta-feira, 1º de setembro (01/09)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz nesta sexta-feira, 1º, a segunda visita ao Ceará, nesta sexta-feira, 1º de setembro (01/09). Ele participa de evento em Fortaleza. Em seguida segue para Juazeiro do Norte (CE), onde não tem agenda. Ele passará pelo município caririense para embarcar para o município de Luís Gomes, no Rio Grande do Norte, onde visita obras. Ele ainda tem previsão de retorno a Juazeiro do Norte.



Confira a agenda:

10 horas - Cerimônia comemorativa de 18 anos de criação do Programa Agroamigo e de 25 anos do Programa Crediamigo, na sede do Banco do Nordeste, no bairro Passaré, em Fortaleza. O evento é restrito a convidados

13h30min - Partida para Juazeiro do Norte (CE)

14h10min - Chegada a Juazeiro do Norte(CE)

15h30min - Visita às obras do Túnel Major Sales no Ramal do Apodi seguida de Cerimônia

Luís Gomes (RN)

Luís Gomes (RN) 18h30min - Partida para Brasília, pelo aeroporto de Juazeiro do Norte (CE)

20h40min - Chegada a Brasília



Em Fortaleza, Lula participa das comemorações de aniversário dos programas de microcrédito do Banco do Nordeste (BNB): Crediamigo e Agroamigo. O presidente chegou na noite de quinta-feira, 31.

No evento desta sexta, Lula será acompanhado pelo deputado federal e líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT), e pelo ministro da Educação e senador eleito pelo Ceará, Camilo Santana (PT). Também farão parte da comitiva os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Waldez Góes, Integração e do Desenvolvimento Regional, Paulo Teixeira, Desenvolvimento Agrário, Márcio Macêdo, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.