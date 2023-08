Girão chama Assembleia de "puxadinho do Abolição" e cobra repúdio ao projeto do Acquario

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) reagiu ao requerimento de moção de repúdio contra ele, apresentado pelo deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT), líder do governador Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Girão afirmou se tratar de um "repúdio politiqueiro" e que a Assembleia se comporta como “puxadinho do Abolição”. O senador também cobrou que os deputados repudiassem os gastos do Estado nas obras do Acquario Ceará.



O caso diz respeito à declaração do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que defendeu maior protagonismo político dos estados do Sul e do Sudeste para fazer frente ao Norte e ao Nordeste. Parlamentares cearenses de esquerda e de direita interpretaram que a fala possuia trechos de preconceito, com o gestor mineiro chegando a comparar a região a uma “vaquinha que produz pouco”. Após a repercussão, Girão saiu em defesa do correligionário.

“É inacreditável que deputados dediquem tanto tempo a uma fake news já desmentida, fazendo um repúdio politiqueiro. Demonstrariam verdadeiro respeito aos cearenses e ao Nordeste caso se dedicassem a fatos escandalosos como, por exemplo, as fraudes do Consórcio Nordeste durante a pandemia. Por que ainda não repudiaram também os milhões torrados do suor do contribuinte cearense por um Acquario sem peixe e abandonado?”, diz o senador ao O POVO.

O senador argumenta que a atuação dos deputados cearenses nesse sentido representaria a população. “Demonstrariam não serem meros coadjuvantes num teatro comandado há anos pelo Governo do Estado, cujo palco é a tribuna da Assembleia, que se comporta na maioria das vezes como puxadinho do Palácio da Abolição (sede do governo do Ceará)”, dispara.