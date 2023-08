Senador cearense Girão defende Zema em fala sobre união contra Nordeste

O senador cearense Luis Eduardo Girão (Novo) defendeu o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, nas declarações sobre unir os governadores de Sudeste e Sul para fazer frente aos estados do Nordeste e Norte. Girão disse que os "ataques ao Zema" são resultado do "medo e inveja dos que só visam o poder pelo poder". Girão e Zema são do mesmo partido: o Novo.

Em entrevista ao Estado de S.Paulo publicada sábado, Zema afirmou: "Já decidimos que, além do protagonismo econômico que temos, nós queremos - que é o que nunca tivemos - que é protagonismo político", disse sobre os governadores de Sul e Sudeste.

Ele acrescentou: “Os do Norte e Nordeste estão muito na nossa frente. É preciso tratar a todos da mesma forma. As decisões têm que escutar ambos os lados e o Cossud vai fazer esse papel porque ninguém pode ignorar o peso de expressivo de 256 deputados na Câmara".

A fala despertou reações de políticos da direita e da esquerda no Ceará. O Consórcio Nordeste, que reúne governadores da região, divulgou nota na qual classifica a posição de Zema como "lampejo separatista".

Girão se dirigiu particularmente à reação dos governadores do Consórcio Nordeste. "Como nordestino, que vejo nossa região como uma força motriz do Brasil, sinto tal reação dos governistas à fala do líder mineiro com a desproporcionalidade típica de um vitimismo com fins eleitorais".