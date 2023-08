Líder de Elmano na AL pede "moção de repúdio" a Girão e Zema por falas sobre o Nordeste

O deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT), líder do governo Elmano na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), apresentou requerimento de moção de repúdio e protesto contra o senador Eduardo Girão (Novo-CE) em razão de declaração “favorável e de endosso à fala desarrazoada e separatista do governador de Minas Gerais, (Romeu) Zema, em relação ao Nordeste”, na última semana.

O deputado solicita que o Parlamento manifeste repúdio às posturas de Girão e de Zema, ambos do partido Novo, que, no seu entendimento, reforçam posição "veladamente preconceituosa e separatista". No último dia 5, Zema concedeu entrevista defendendo maior protagonismo político dos estados do Sul e do Sudeste para fazer frente aos estados do Norte e do Nordeste. A fala foi vista como preconceituosa por alguns governadores.

O pedido de Aldigueri foi apresentado na última segunda-feira, 7, e já conta com assinaturas de pelo menos 12 deputados. “Esperamos votar quarta ou quinta-feira. É o mínimo a se fazer em defesa do Nordeste (...) Uma fala xenófoba de um governador de um estado que é o estado da integração nacional, da concórdia, que separa o litoral do sertão, o estado que teve nove presidentes da República”, justificou Aldigueri sobre a fala de Zema.

Após a declaração do governador mineiro, Girão saiu em defesa do correligionário, apontando que os ataques a Zema eram resultados do “medo e inveja dos que só visam o poder pelo poder”. Girão se dirigiu mais diretamente ao Consórcio Nordeste. "Sinto tal reação dos governistas à fala do líder mineiro com a desproporcionalidade típica de um vitimismo com fins eleitorais", declarou.

O senador cearense apontou realizações do governador mineiro e criticou governadores nordestinos. "Governadores do Nordeste envergonharam a nação, deixando sucumbir conterrâneos numa compra fraudulenta de 300 respiradores superfaturados que nunca chegaram, onde foram desviados R$ 49 milhões! Esse escândalo ficou conhecido como 'calote da maconha', executado via Consórcio Nordeste, um mini-Foro de São Paulo".