Elmano rebate fala de Zema sobre Nordeste: "Preconceito que eu imaginava superado"

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), reagiu nesta segunda-feira, 7, à fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), dizendo ser “um preconceito que imaginava superado”. O mineiro defendeu uma frente nas regiões Sul e Sudeste para fazer frente ao Norte e Nordeste.

“Eu avalio como um profundo desconhecimento do que é o Nordeste e de um preconceito que eu imaginava superado. Ainda mais vindo de um governador de um estado tão importante do Brasil, tão querido de nós nordestinos. Minas Gerais que tem uma parte dela que participa do semiárido brasileiro e eu esperava pelo menos do governador de Minas um pouco mais de visão nacional”, disse no Palácio da Abolição, durante assinatura do projeto de lei que institui a Política Estadual do Hidrogênio Verde e cria o Conselho Estadual de Governança e Desenvolvimento da Produção de Hidrogênio Verde.

Elmano afirmou que o país “precisa de união, solidariedade e colaboração”. De acordo com ele, a criação de consórcios em regiões não são para dividir, mas unir o Brasil e discutir as desigualdades regionais.

“O consórcio Nordeste foi criado para discutir as desigualdades regionais que temos e para aprendermos uns com os outros. Nós saudamos muito que outras regiões tenham seus consórcios, para que facilite o entendimento entre as regiões, não para dividir, mas para unir cada vez mais o Brasil e para o Brasil crescer com nosso povo melhorando de vida”, declarou.