Presidente do Consórcio Nordeste responde a Zema e diz que grupo não é 'instrumento de disputa'

João Azevêdo (PSB), governador da Paraíba, voltou a criticar falas de Zema sobre briga com estados do Nordeste

"Esse discurso sugere que a região Sul e Sudeste parta para um confronto com outras regiões em busca desse protagonismo que ele chama de político", apontou Azevêdo, mirando as declarações de Zema.

No último fim de semana, em entrevista ao jornal Estado de S.Paulo, o governador mineiro defendeu a criação de um consórcio formado por estados do Sul e do Sudeste do país, de modo a fazer frente aos estados do Nordeste, reunidos na entidade fundada em 2019.

Leia Mais Elmano rebate fala de Zema sobre Nordeste: "Preconceito que eu imaginava superado"

Senador cearense Girão defende Zema após fala polêmica sobre o Nordeste

Em seguida, Zema comparou governos da região a "vacas que produzem pouco", minimizando o potencial econômico das unidades da federação.