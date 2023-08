Governador gaúcho defende Zema e diz que Nordeste é inspiração para Sul e Sudeste

O governador Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, colocou panos quentes na manifestação do colega mineiro Romeu Zema (Novo) sobre os estados do Nordeste. Leite foi entrevistado na segunda-feira no O POVO News.

"Por mais que tenha elementos reprováveis na fala do governador Zema, tenho absoluta certeza de que a entrevista dele, pelo que eu li, não dá sustentação à manchete que o jornal responsável pela entrevista deu", respondeu ao O POVO News nessa segunda-feira, 7.

No último fim de semana, em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, o governador mineiro defendeu a criação de um consórcio formado por estados do Sul e do Sudeste do país, de modo a fazer frente aos estados do Nordeste, reunidos na entidade fundada em 2019.

Em seguida, Zema comparou governos da região a "vacas que produzem pouco", minimizando o potencial econômico das unidades da federação.