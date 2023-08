Zema fala em união contra o Norte-Nordeste por protagonismo: "Estão muito na nossa frente"

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) defendeu, em entrevista veiculada neste sábado, 5, uma estruturação do Consórcio Sul-Sudeste (Cossud) para firmar uma aliança contra os estados do Norte e Nordeste. Na visão do governador, os estados estavam sendo tratados de forma diferente e o grupo deve atuar em bloco no Congresso Nacional sempre que possível.

“Temos 256 deputados – metade da Câmara – 70% da economia e 56% da população do País. Não é pouco, nê? Já decidimos que, além do protagonismo econômico que temos, nós queremos - que é o que nunca tivemos - que é protagonismo político”, afirmou ao Estadão.

O consórcio já existia, mas tomou fôlego com a votação da reforma tributária. Agora, a cada 90 dias o grupo se reunirá para programar ações conjuntas. O motivo seria o protagonismo político que os estados do Norte e Nordeste teriam por meio de suas bancadas, resultando em aprovações favoráveis aos interesses do grupo.

O Consórcio Nordeste, por exemplo, que reúne os nove estados nordestinos, atuou em forte oposição à gestão de Jair Bolsonaro (PL) e tomou decisões conjuntas que contrariavam o Governo Federal, como para a aquisição de vacinas durante a pandemia de Covid-19.

O governador fez queixas sobre como, em sua visão, estados “muito menores, em termos de economia e população” conseguem aprovações de projetos no Congresso. “Outras regiões do Brasil, com Estados muito menores em termos de economia e população, se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília. E nós, que representamos 56% dos brasileiros, mas que sempre ficamos cada um por si, olhando só o seu quintal, perdemos”, afirmou.