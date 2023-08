Entenda o que é o Consórcio Nordeste, grupo ao qual Zema quer se contrapor

GOVERNADORES do Consórcio Nordeste criticaram fala polêmica de Zema Crédito: FÁBIO LIMA

Criado em março de 2019, o Consórcio Nordeste surgiu com o objetivo de atrair investimentos e impulsionar ações de forma integrada para a região. A união dos nove estados nordestinos foi liderada pelos ministros da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que à época governava o estado do Maranhão; Camilo Santana, ex-chefe do Executivo estadual no Ceará, e o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, ex-governador do estado da Bahia e então presidente do bloco. Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Consórcio foi criado mediante a Lei Federal 11.107/2005 (Leia na íntegra) que autoriza a elaboração de Consórcios Públicos, e o Decreto 6.017/2007, que estabelece as suas normas de funcionamento.

Conforme a lei, o bloco tem autorização de “firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo”. A aliança recebeu o apoio de instituições de peso, como o Banco Mundial (Bird), que integra o Sistema da Organização das Nações Unidas (ONU) e realiza empréstimos para países em desenvolvimento. Dentre os principais objetivos do Consórcio, está a realização de compras conjuntas e a implementação de políticas públicas para os setores da educação e segurança pública dos estados, por exemplo. Consórcio Nordeste x Consórcio Sul-Sudeste O tema voltou a ser pautado após o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), defender a criação de um Consórcio de Estados do Sul e Sudeste do país. A aliança teria a finalidade de criar uma frente ampla, uma vez que, segundo ele, a bancada que concentra as regiões está em desvantagem no Congresso.

“Sempre vamos estar em desvantagem – 27, num total de 81. Nós queremos é que o Brasil pare de avançar no sentido que avançou nos últimos anos – que é necessário, mas tem um limite – de só julgar que o Sul e o Sudeste são ricos e só eles têm que contribuir sem poder receber nada”, afirmou em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, no último sábado, 5. O governador mencionou a criação de um fundo para a região Nordeste, Centro-Oeste e Norte na reforma tributária, que tem previsão de ser votada ainda este ano no Senado, e questionou se as demais regiões do país não têm cenário de pobreza. “Está sendo criado um fundo para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Agora, e o Sul e o Sudeste não têm pobreza? Aqui todo mundo vive bem, ninguém tem desemprego, não tem comunidade…Tem, sim. Nós também precisamos de ações sociais.”

“Então, Sul e Sudeste vão continuar com a arrecadação muito maior do que recebem de volta? Isso não pode ser intensificado, ano a ano, década a década”, completou. O governador mineiro, que é um dos opositores ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que a aliança deve ser nomeada como Consórcio Sul-Sudeste (Cossud) e terá como eventual presidente o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). Em sua conta oficial do Twitter, Zema esclareceu as declarações e afirmou que o objetivo da criação do bloco “não é ser contra ninguém, e sim a favor de somar esforços. Diálogo e gestão são fundamentais pro país ter mais oportunidades”.