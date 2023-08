Direita e esquerda cearense se unem contra fala de Zema: "Perdeu a chance de ficar calado"

A fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), de defesa de uma frente em prol do “protagonismo” das regiões Sul e Sudeste, colocou no mesmo lado direita e esquerda no Ceará. Neste domingo, 6, políticos do Estado se manifestaram para criticar a fala do governador.

Em entrevista ao Estadão, Zema defendeu uma estruturação do Consórcio Sul-Sudeste (Cossud) para firmar uma aliança "contra" os estados do Norte e Nordeste. Na visão do governador, as unidades federativas estavam sendo tratados de forma diferente. O mineiro fez queixas sobre como, em sua visão, estados "muito menores, em termos de economia e população", conseguem aprovações de projetos no Congresso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Outras regiões do Brasil, com estados muito menores em termos de economia e população, se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília. E nós, que representamos 56% dos brasileiros, mas que sempre ficamos cada um por si, olhando só o seu quintal, perdemos", afirmou.

Presidente do União Brasil no Estado, o ex-deputado Capitão Wagner considerou que a fala foi “infeliz, discriminatória, irresponsável”. “O Nordeste pode alavancar a economia do país com seu potencial energético, turístico e capital intelectual inigualável no país. Perdeu a chance de ficar calado!”, disse.

Leia Mais Zema fala em união contra o Norte-Nordeste por protagonismo: "Estão muito na nossa frente"

Zema: Prefiro apoiar alguém a ser candidato à Presidência em 2026

Zema diz que Sul e Sudeste têm "mais gente trabalhando do que vivendo de auxílio"

Já o deputado federal Domingos Neto (PSD) endereçou “recado” a Zema, cotado para liderar a direita, com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL), e ser candidato em 2026. “A ideia de uma frente Sul-Sudeste fere o princípio federativo que sustenta nossa democracia e é contraproducente. Fica o alerta: quem deseja disputar eleições nos próximos anos precisa se concentrar em (re)unir a sociedade que ainda sofre com cisões. Jamais separá-la”,