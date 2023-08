Emails não apagados da equipe de Bolsonaro revelam joias não cadastradas e negociação de Rolex

Jair Bolsonaro e o ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid Crédito: Reprodução/Twitter

Venda do Rolex Os emails mostram as negociações do Rolex realizadas em 6 de junho de 2022. Em email em inglês, uma interlocutora pergunta a Cid quanto ele quer no relógio e dá a entender que ele seria cravejado de platina e diamantes, um dos modelos mais caros da marca. "Quanto você espera receber por ele? O mercado de Rolex usados está em baixa, especialmente para os relógios cravejados de platina e diamante, já que o valor é tão alto. Eu só quero ter certeza que estamos na mesma linha antes de fazermos tanta pesquisa", diz o texto. O ex-ajudante de ordens pede US$ 60 mil pelo objeto — equivalente a R$ 300 mil na moeda brasileira. Ele revela, sem dar detalhes, que não possuía o certificado do relógio, por ser "um presente recebido durante uma viagem oficial".