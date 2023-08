Sem votos bolsonaristas e com PDT unido, Assembleia repudia Zema e pede reconsideração a Girão

O líder do Executivo na Assembleia acrescentou que a conduta adotada pelo senador do Novo resulta em “mais discordância ideologia e acirramento” no Brasil. “Um senador cearense, que está há seis anos em Brasília e não tem um projeto para o cearense. O que esse cidadão fez nos últimos seis anos? Eu desconheço que esse cidadão ande na periferia, que ande nos rincões do Ceará, de Norte a Sul”, elencou.

Originalmente, o texto aprovado falava também em repúdio a Girão. Na justificativa, Aldigueri falava em "repúdio à postura do senador Eduardo Girão, que endossa uma fala infeliz, veladamente preconceituosa, e separatista do governador Zema". Porém, após a aprovação, o texto foi alterado para pedir que seja feita "moção de reconsideração do Senador Eduardo Girão que endossa uma fala infeliz, veladamente preconceituosa, e separatista do Governador Zema (...)"

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou nesta quarta-feira, 9, moção de repúdio contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e cobrou do senador Eduardo Girão, também do Novo, que reconsidere a defesa feita ao colega de partido. O pedido foi encaminhado à casa legislativa pelo deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT), líder do governador Elmano de Freitas (PT) na Assembleia. As notas foram aprovadas com 30 votos favoráveis.

O pedido de moção se deu após Girão sair em defesa do governador mineiro, que concedeu entrevista polêmica sobre a criação de um Consórcio Sul-Sudeste (Cossud) para fazer uma frente ao Norte e Nordeste, buscando "protagonismo político" do bloco. No entendimento de parlamentares cearenses da esquerda e direita, a fala de Zema era carregada de trechos preconceituosos, uma vez que o gestor chegou a comparar a região a uma “vaquinha que produz pouco”.

Após o episódio, que ocorreu no último sábado, 5, Girão ficou ao lado do governador mineiro, afirmando que os “ataques a Zema” resultam do “medo e inveja dos que só visam o poder pelo poder”. “Sinto tal reação dos governistas à fala do líder mineiro com a desproporcionalidade típica de um vitimismo com fins eleitorais", declarou.

A repercussão da fala do correligionário fez com que Girão se manifestasse. Ao O POVO, o senador disse que era “inacreditável que deputados dediquem tanto tempo a uma fake news já desmentida, fazendo um repúdio politiqueiro”. E prosseguiu: “Demonstrariam verdadeiro respeito aos cearenses e ao Nordeste caso se dedicassem a fatos escandalosos como, por exemplo, as fraudes do Consórcio Nordeste durante a pandemia. Por que ainda não repudiaram também os milhões torrados do suor do contribuinte cearense por um Acquario sem peixe e abandonado?”.