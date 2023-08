Repetindo Camilo e Lula, Elmano inicia lives semanais nesta quarta

O governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou nesta terça-feira, 8, a estreia do programa “Conversa com Elmano”, que vai ao ar nesta quarta-feira ao meio-dia. A ação segue a mesma proposta do “Conversa com o Presidente”, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizada semanalmente às terças-feiras. Quando era governador, o hoje ministro da Educação Camilo Santana tinha a mesma estratégia de comunicação.

“Espero todas e todos vocês amanhã, a partir de meio-dia, na estreia do nosso bate-papo semanal no Facebook e no Instagram. Deixe aqui suas sugestões e perguntas. Até lá! Grande abraço!”, escreveu o chefe do Executivo estadual em suas redes sociais.

A iniciativa será transmitida pelo Facebook e Instagram e tem como objetivo apresentar as ações e projetos que estão sendo desenvolvidos pela gestão, bem como promover um momento de interação entre o governo e sociedade.