PRF usou mapa que tinha Crato, Iguatu e mais 3 cidades cearenses com muitos eleitores de Lula

A Polícia Federal investiga se houve ações policiais direcionadas a esses lugares, com objetivo de impedir eleitores de votar no 2º turno da última eleição presidencial

A prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, nesta quarta-feira, 9, levou em consideração um mapa que apontava municípios onde Luiz Inácio Lula da Silva (PT) era mais votado. A imagem teria sido usada em reunião com Anderson Torres, o então ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro (PL). São destacados os lugares com concentração de mais de 75% de votos em Lula. A lista é liderada por um município cearense: Crato, na região do Cariri.

Constam ainda entre os destaques Iguatu, no Centro-Sul do Estado, Quixeramobim e Canindé, ambas no Sertão Central e Icó, no Centro-Sul. A Polícia Federal investiga se houve ações policiais direcionadas a esses lugares, com objetivo de impedir eleitores de votar no 2º turno da última eleição presidencial.

