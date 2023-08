Bia Kicis não reconhece deputada cearense e manda polícia retirar "senhora de blazer rosa"

Fernanda Pessoa rebateu com as falas de que ficou ofendida e foi a parlamentar mais votada do Ceará pelo União Brasil

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) não reconheceu a também deputada Fernanda Pessoa (União Brasil), do Ceará, e pediu para que a Polícia Legislativa retirasse a parlamentar classificada apenas como “senhora de blazer rosa mexendo no celular”.

Fernanda Pessoa pediu a palavra, se disse ofendida e lembrou que foi a deputada federal mais votada do partido no Ceará. “Me senti realmente ofendida. Represento o estado do Ceará e fui a deputada mais votada do nosso partido”.

Bia Kicis então novamente repetiu o pedido de desculpas e parabenizou a deputada Fernanda Pessoa. “Parabéns, deputada. Eu já pedi desculpas. Não sei mais o que posso fazer”.