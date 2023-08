Fernanda Pessoa diz que Bia Kicis foi "grosseira" ao mandar polícia retirá-la de sessão

Questionada se o comportamento da deputada era uma tentativa de invisibilizar parlamentares do Nordeste depois de falas do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Fernanda Pessoa acredita que não seja com tal intenção.

“Gostaria que ela se retratasse com as pessoas que estavam na comissão. Não era só a deputada Fernanda, nós estávamos em uma audiência pública, então a forma, o tom da deputada, eu digo que nós somos uma casa legislativa, a gente sabe que cada um pensa diferente um do outro, mas tem que ter respeito”, afirmou em entrevista ao O POVO News .

“Não acredito. Eu estava sentada na quarta fileira. Na quarta fileira tinha uma plaquinha que identifica parlamentares. Então eu estava em um local adequado do parlamentar, eu estava com o bottom, tudo o que me identificasse como parlamentar, mas foi um constrangimento não só para a deputada Fernanda, realmente me senti constrangida, mas para as pessoas. Continuo falando, ela foi grosseira com as pessoas que estavam lá. De chamar policiamento da casa legislativa para retirar outras pessoas se ninguém tava fazendo baderna, estávamos apenas participando” disse.