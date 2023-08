Evandro não descarta deixar PDT, mas quer sigla de esquerda: 'PSB é um partido que nos atrai"

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual Evandro Leitão não descarta sair do PDT, legenda a qual é filiado desde 2009. Assista:

Sobre as chances de ingressar na sigla socialista em 2024, Leitão declarou: "Sem sombra de dúvida é um partido que nos atrai, na perspectiva de que é um partido de esquerda, inclusive tenho familiares meus que são quadros históricos do PSB. A gente não descarta".

"O PSB está se consolidando como base governista no Ceará com a chegada do doutor Eudoro (Santana), que deverá estar assumindo a presidência do diretório estadual", projetou o deputado.

Nesse sentido, legendas de centro ou de direita, embora Leitão reconheça que tenha "diversos amigos tanto no Republicanos quanto no PP", estão mais distantes dos seus planos para a próxima temporada eleitoral.

Divisão entre PDT e PT

Desde o racha entre PT e PDT em 2022, no qual Leitão se alinhou a Camilo Santana e Izolda Cela, o clima para ele no ninho pedetista se tornou mais adverso. Comandado localmente pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, aliado do prefeito José Sarto, o partido oferece poucos espaços para o presidente da Alece.

A eleição de Elmano de Freitas (PT) ao governo no ano passado, contudo, foi também uma vitória do pedetista, nome muito próximo do governador. Hoje, Evandro Leitão é o principal cotado para concorrer à Prefeitura em 2024 representando o bloco de Camilo e Elmano e das forças que dão sustentação ao Governo.

Ainda que diga que está "100% focado no trabalho na Assembleia", o deputado tem ampliado diálogo com partidos aliados de olho nas disputas, de modo a se cacifar. No primeiro semestre deste ano, por exemplo, petistas como o deputado estadual Francisco de Assis Diniz demonstraram franca preferência por Leitão no pleito da capital cearense.

Nos bastidores, a candidatura do pedetista vem ganhando tração, com apoiadores em muitas legendas do arco governista. Em entrevistas recentes ao O POVO, tanto Elmano quanto o deputado federal José Guimarães admitiram a hipótese de um nome de fora do PT para a corrida eleitoral.