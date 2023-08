Bolsonaro comenta fala de Zema sobre Nordeste e diz que filha 'é neta de cearense'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou sobre as falas polêmicas de Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, sobre a união de estados de Sul e Sudeste, em contraponto à articulação da região Nordeste.

“Minha filha é neta de um cearense e São Paulo é a cidade que mais tem nordestino no Brasil”, declarou em entrevista coletiva durante na segunda-feira, 7, na Prefeitura de São Paulo, onde esteve reunido com o prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB).

Declaração de Romeu Zema sobre bloco Sul-Sudeste repercute entre políticos

Zema, aliado de Bolsonaro, defendeu em entrevista uma estruturação do Consórcio Sul-Sudeste (Cossud) para firmar uma aliança contra os estados do Norte e Nordeste.

“Temos 256 deputados – metade da Câmara – 70% da economia e 56% da população do País. Não é pouco, nê? Já decidimos que, além do protagonismo econômico que temos, nós queremos - que é o que nunca tivemos - que é protagonismo político”, afirmou ao Estado de S.Paulo.

O governador fez queixas sobre como, em sua visão, estados “muito menores, em termos de economia e população” conseguem aprovações de projetos no Congresso. “Outras regiões do Brasil, com estados muito menores em termos de economia e população, se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília. E nós, que representamos 56% dos brasileiros, mas que sempre ficamos cada um por si, olhando só o seu quintal, perdemos”, afirmou.