Cid Gomes sobre divisão no PDT após eleição: 'O tempo cura tudo'

Partido está rachado desde a eleição de 2022 no Ceará

O senador Cid Gomes (PDT) apontou o tempo e o diálogo como caminhos para superar a divisão interna no PDT desde as eleições de 2022. "O tempo, já dizia Voltaire, é aquele que cura. Cura cicatrizes, cura ferida. Cura sentimentos, né? Então vamos esperar que o faça o seu o seu papel lenitivo", disse o senador, ao chegar à Assembleia Legislativa do Ceará para debate sobre a produção de hidrogênio verde.

Em 2022, o PDT lançou Roberto Cláudio como candidato a governador, após disputa interna contra a então governadora Izolda Cela, que pretendia concorrer à reeleição. A ala que defendia a candidatura de Izolda, em grande parte, não apoiou Roberto Cláudio e aderiu à candidatura do hoje governador Elmano de Freitas (PT). A articulação foi feita pelo hoje ministro da Educação Camilo Santana (PT), que deixou o governo em abril do ano passado para concorrer a senador, deixou Izolda no cargo e era o maior defensor da candidatura dela ao governo.

Cid não declarou apoio a nenhum candidato a governador. Apoiou Camilo a senador e fez campanha para presidente para Ciro Gomes (PDT) — que liderou a candidatura de Roberto Cláudio.

Passada a eleição, a maioria dos líderes do PDT estadual defendeu a adesão ao governo Elmano. Mas, o grupo de Roberto Cláudio tem mantido postura de oposição. Inclusive o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), que tem sido repreendido por Cid por isso.

Questionado em entrevista coletiva nesta sexta sobre o que haveria a fazer a respeito, além do tempo, Cid apontou: "A disposição de diálogo, isso não me falta. E tem muita gente. Hoje mesmo, por exemplo, eu recebi aqui três ou quatro, agora na entrada, pessoas, lideranças importantes que estão dispostas a pavimentar um clima de entendimento dos pensamentos".