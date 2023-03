Cid Gomes: "Esse afastamento do Sarto com Elmano é ruim, não entendo a estratégia"

O senador Cid Gomes (PDT) diz não conseguir "entender a estratégia" de afastamento de seu correlegionário José Sarto (PDT), à frente da Prefeitura de Fortaleza, com o governador Elmano de Freitas (PT). Em entrevista à Rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 29, o parlamentar avaliou como "ruim" para Sarto a movimentação encabeçada pelo presidente municipal da legenda na Capital, ex-prefeito Roberto Cláudio, de apoiar o distanciamento entre os partidos e não adesão como base do governo.



Ele reforçou que não vê uma retomada da aliança que vinha acontecendo no Governo estadual nos últimos 16 anos e ressaltou que, mesmo nesse período, houve divergências no plano municipal. "Isso (a união) não aconteceu quando tínhamos um ponto em comum que era apoiar o Governo do Estado. Hoje, essa ala do PDT, liderada pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que o Sarto segue, está muito mais indisposta com o Governo do Estado. Se já não havia apoio do PT municipal ao PDT municipal, agora é muito menos provável", disse.

O senador disse que informou ao prefeito sua opinião sobre o assunto, além de ter dado "conselhos de ordem genérica", mas foi "alvejado" por figuras ligadas a Sarto. "Não estou falando em caso específico para ele, quem está no governo tem a preocupação antes da reeleição que é trabalhar, mostrar serviços, política impõe a quem está na vida publica, o compromisso de ser e parecer ser. Todos os conselhos de ordem genérica que eu dei para ele", ressaltou.

Cid disse não ter "dúvidas que ele trabalha", mas que precisaria "parecer" que está trabalhando. Essa "aparência" impactaria na avaliação da população e influenciaria no processo de escolha de seu nome para a reeleição. "Acho que serviu para ele, tenho visto e ouvido ele reagindo mais", opinou.

Cid avaliou que os primeiros meses do governador Elmano têm "atendido às expectativas". O pedetista considera que o gestor tem continuado políticas de um modelo de gestão iniciado em seus mandatos e continuado por Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (sem partido), hoje cabeças do Ministério da Educação.

Sua projeção é que, mesmo com ajustes, o Governo Elmano renda "bons resultados". A defesa, segundo ele, parte da continuidade de políticas públicas "para melhorar a vida das pessoas".

"Elmano está no começo do governo, ele tem atendido às expectativas. Me considero de um precursor de um modelo de gestão que valoriza a meritocracia, que dedica com obsessão a realizar políticas públicas para melhorar a vida das pessoas, por mudar o perfil econômico, a partir do momento que ele dá declarações e tem uma pratica de dar sequência a esse esforço", afirmou.

A projeção, em sua visão, também é baseada na mudança no Executivo nacional com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve gerar uma melhor "parceria".

Acompanhe entrevista com Cid Gomes a partir de 1 horas e 5 min de transmissão:





