Cid agradece Girão e Do Val não votaram nele para vice da CPMI: "Devolverei a gentiliza"

O senador Cid Gomes (PDT-CE) agradeceu aos senadores Luis Eduardo Girão (Novo-CE) e Marcos Do Val (Podemos-ES) por não terem votado nele para o cargo de vice-presidência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos do 8 de janeiro. E afirmou: "Devolverei a gentiliza oportunamente".

Em acordo previamente definido, Cid ficou com o a primeira vice-presidência do colegiado. Houve acordo entre governo para que houvesse consenso quanto aos nomes que serão ocupados na mesa diretora. O presidente da CPMI é o deputado federal Arthur Maia (União Brasil-BA), com Magno Malta (PL-BA) vice-presidente, enquanto a relatoria ficou com a senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

Girão, Do Val e o deputado federal André Fernandes (PL-CE) ressaltaram que votaram apenas para o presidente e pediu que o fato fosse registrado na ata da sessão. Então, o pedetista agradeceu e disparou para do Do Val: "Obrigada senador, devolverei a gentiliza oportunamente. Idem para o senador Girão".

Cid ressaltou não ter experiências em CPIs, mas disse "receber a missão". "Recebo isso como missão, quero ajuda-lo para que essa comissão possa cumprir nesse breve espaço de tempo na forma mais eficiente o seu papel", afirmou.

