Taxa do Lixo: Tribunal decide agora se suspensão da cobrança em Fortaleza será mantida

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará decide na tarde desta quinta-feira, 25, se mantém ou não a decisão que suspendeu a cobrança da Taxa da Lixo em Fortaleza. A suspensão foi determinada na última segunda-feira, 22, em medida cautelar do desembargador Durval Aires Filho. O Órgão Especial julga se mantém a suspensão até o julgamento do mérito oi se mantém a cobrança da taxa.

A ação que questiona a Taxa, e levou à suspensão, é movida pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro. Ele questiona a cobrança e aponta a inconstitucionalidade da lei.

O procurador-geral argumenta que não espelharia corretamente a prestação de serviço ou potencialidade de sua utilização diante do pagamento da cobrança.

Em sustentação na sessão desta quinta, o procurador-geral do Município, Fernando Oliveira, aponta que há equívocos na ação que levou à suspensão da taxa, conforme O POVO antecipou. Um dos erros seria a menção a um contrato no valor de R$ 175 milhões. Conforme Oliveira, são contratos diferentes. O contrato desse valor se refere a zeladoria: varrição, capinagem, limpeza de canais, bocas de lobo, terrenos baldios e pintura de meio fio. Já o contrato que a taxa deve custear, com a Ecofor, é de R$ 414 milhões, dos quais R$ 350 milhões se referem a manejo de resíduos sólidos. É esse valor, ele aponta, que a taxa deve cobrir. A arrecadação, segundo ele, é de R$ 154 milhões, em função de isenções para 7% dos domicílios.

Como há ações em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), Oliveira pediu que o trâmite seja suspenso até deliberação pelo STF.

Representando a Câmara Municipal de Fortaleza, a procuradora Valéria Moraes Lopes ressaltou que a taxa é o modelo de cobrança mais barato para a população para custear o serviço. E destaca que, sem a taxa, o custeio da coleta de lixo teria de disputar recursos do Orçamento com saúde e educação. Ela destacou que a situação financeira da Prefeitura — como todos os municípios, segundo afirma — é desconfortável.

