Cid sobre acusação contra André Fernandes: 'Vamos dar direito de defesa, não é ditadura'

Deputado André Fernandes é alvo de inquérito no STF e Polícia Federal considerou que ele cometeu crime

O senador Cid Gomes (PDT), 1º vice-presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas de 8 de janeiro, comentou sobre a presença do deputado federal cearense André Fernandes (PL) na comissão. Há inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) contra Fernandes por suspeita de ter incitado as manifestações em que ocorreram os ataques aos Três Poderes. A Polícia Federal considerou que o deputado cometeu crime.

Cid Gomes disse que não deve haver pré-julgamento. "A gente tem de agir sem preconceito", apontou o senador, dizendo que não seria necessária a CPI se houvesse conclusões prévias.

"Vamos agir sem preconcepção, vamos dar direito de defesa. Ninguém está numa ditadura e o que a gente quer é exatamente combater esse sentimento ditatorial", afirmou Cid.

