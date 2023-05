Cid Gomes: "ninguém vai fazer nada enquanto o Brasil não tiver marco legal do hidrogênio verde"

Ele admite ainda que a aprovação da legislação que irá guiar os investimentos em torno do produto é "um processo complicado", porque passa por duas casas do Legislativo

O senador Cid Gomes (PDT-CE), presidente da Comissão Especial para Debate de Políticas Públicas sobre Hidrogênio Verde (CEHV), disse que "ninguém vai fazer nada" em relação ao combustível renovável enquanto o Brasil não tiver marco legal para reger toda a cadeia produtiva do H2V.

A afirmação foi durante entrevista na Assembleia Legislativa do Estado (Alece), onde ocorre nesta sexta-feira, 26 de maio, o debate "Hidrogênio Verde: inovação e energia limpa no Ceará".

Ele admite ainda que a aprovação da legislação que irá guiar os investimentos em torno do produto é "um processo complicado", porque passa por duas casas do Legislativo e complementa que já tem procurado estabelecer relações com a Câmara.

Porém, o senador frisa que o tema passa por diversos setores do Executivo. "O Ministério de Minas e Energia está focado nisso, o da Indústria e do Comércio e o do Meio Ambiente também. É um assunto tão importante que o Lula (presidente da República) quer a participação do Ministério da Fazenda."

Na ocasião, ele ainda frisou que a Comissão que preside vai realizar audiência pública no Estado sobre H2V, dia 2 de junho, na próxima sexta-feira.

Além de Cid, participam do evento o presidente da Alece, deputado Evandro Leitão (PDT); o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho; o vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina, Jorge Arbache; o diretor-presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), Hugo Figueirêdo; o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, e o presidente da Comissão Especial para Estudo sobre o Hidrogênio Verde no Estado do Ceará, da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará (OAB-CE), José Amaury Gomes.

Com informações do repórter especial de Economia Armando de Oliveira Lima

