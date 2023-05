Luizianne vai ao aniversário de Roberto Pessoa e tira foto com Arthur Lira

Roberto Pessoa é opositor dos Ferreira Gomes no Ceará, mas tem boa relação com o PT

A deputada federal Luizianne Lins (PT) foi a Maracanaú no domingo, 21, para o octogésimo aniversário do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil). Na ocasião, ela posou para foto com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL).

O evento eclético teve show de Wesley Safadão e teve a presença do também petista José Airton Cirilo, da vice-governadora Jade Romero (MDB), do presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner, e ainda dos deputados federais Luiz Gastão (PSD) e Domingos Neto (PSD), além de Raimundo Gomes de Matos (PL), ex-deputado e vice-prefeito de Maracanaú, hoje presidente da Fundação da Criança e da Família Cidadã na gestão de José Sarto (PDT).

Roberto Pessoa é opositor dos Ferreira Gomes no Ceará, mas tem boa relação com o PT. Lira, como presidente da Câmara, tem trânsito com petistas e bolsonaristas.