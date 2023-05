Wagner diz não ter contato com Bolsonaro e que André Fernandes se desculpou por fala de "traíra"

O presidente do União Brasil no Ceará disse ter uma boa relação com Fernandes

O presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, disse que o deputado federal André Fernandes (PL) ligou para se desculpar após fala em que menciona que eleitores de direita consideram Wagner como "traíra". Os dois podem se enfrentar na disputa pela prefeitura de Fortaleza em 2024. Ele disse não ter tido mais contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desde a vinda do mandatário ao Ceará no ano passado.

O ex-deputado negou um possível atrito com Fernandes e ressaltou que os dois têm uma boa relação de anos. "Eu tenho uma excelente relação com o André, ele falou comigo no dia seguinte (da declaração) até se retratou, pediu desculpa, não quis dizer aquilo. Tenho uma boa relação com ele, com o pai dele, com a família toda", disse Capitão Wagner em evento de filiação de candidatos neste sábado, 20, em Fortaleza.

E segue: "André quando nem era político e eu fui lá na casa dele no Iguatu convidar para entrar na política, ele estava em dúvida. Eu orei desde que ele fosse candidato que ele tinha potencial. E acho que eu fiz a orientação correta".



No início de maio, André Fernandes disse que confirmou que poderia disputar a Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024, caso seja escolhido pelo partido. O deputado disse ainda que Wagner era alvo de críticas entre a direita na Capital, que o considerava como "traíra".



"Se o povo da direita lá (de Fortaleza) hoje está dizendo abertamente: 'André, a gente quer que tu se candidate. Capitão Wagner é um 'traíra', foi contra o Bolsonaro, é antiarmamentista, está se juntando ao lado dos Ferreira Gomes, está fazendo parceria com o PDT, está sendo populista'… Então a gente tem que dar uma opção. Vamos aguardar para ver o que acontece", disse em entrevista ao Programa Pânico, da rádio Jovem Pan.

O ex-deputado, no entanto, disse não ter tido mais contato com Jair Bolsonaro, a quem apoiou durante as eleições de 2022. Segundo ele, o último contato foi quando o ex-mandatário veio ao Ceará nas vésperas do segundo turno, mantendo agora relações apenas com o filho mais velho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL).

"Eu acho que foi quando o (ex) presidente veio pra cá no segundo turno. Foi a última vez que eu tive contato com ele, quando ele veio pra cá. Falei com o Flávio Bolsonaro no dia do aniversário dele, né? Liguei pro Flávio, tenho respeito por ele também, mas é natural que o PL, por ter nomes aqui em ascensão, que eles lancem candidato", ressaltou.