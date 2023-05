No Ceará, Arthur Lira fala em ampliar apoio na votação do arcabouço fiscal na Câmara

Em visita ao Ceará nesse domingo, 21, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP) confirmou a previsão que o texto que define o novo arcabouço fiscal será enviado ao plenário na quarta-feira, 24. Até lá, projeta reuniões entre os parlamentares para fazer a votação ser "ainda mais expressiva" do que aconteceu no pedido de urgência, aprovado com 367 votos a favor e apenas 102 contrários.

"Para que tenhamos uma votação ainda mais expressiva do que tivemos na urgência, nós vamos procurar durante a segunda e a terça-feira conversar muito para convergir no melhor texto", disse ao O POVO em evento no município de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O próprio governo espera grande adesão, mas articula para que o projeto seja votado conforme o previsto pelo relator. O deputado Cláudio Cajado (PP-BA) já incluiu os chamados "gatilhos" para obrigar o corte e a contenção de gastos no caso de descumprimento da meta fiscal.

Além da votação do arcabouço, a Câmara terá o funcionamento de três Comissões de Inquérito Parlamentar (CPI): do MST, das Apostas e das Americanas. O presidente da Câmara espera um clima mais "organizado" esta semana, depois de casos reincidentes de embates entre parlamentares.

Durante a análise do PL das Fakes News, o próprio Lira teve que intervir para apaziguar. "A expectativa é que as votações ocorram de maneira organizada, técnica, que o ambiente político mais dificultado não seja limitador".

Lira com o timing do marco fiscal

O alagoano cumpriu agenda no Ceará para a entrega da primeira etapa da requalificação da Avenida Wilson Camurça, no Distrito Industrial, em Maracanaú. No evento, foi assinada a ordem de serviço do segundo trecho da avenida e do Projeto de Lei Municipal que trata do Plano de Descarbonização do município.

A vinda, no entanto, tem um peso pessoal já que o evento fez parte do cronograma de celebração de aniversário do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil). Ele disparou elogios a Pessoa e lembrou que o gestor foi colega de bancada de seu pai, Benedito de Lira (PP). "Um prefeito que revolucionou essa cidade, mudou a forma dela se comportar. Nada mais justo que vir aqui em um domingo, fora da nossa agenda semanal de trabalho", ressaltou.

A proximidade deve se estender a segunda geração, entre ele e a deputada federal Fernanda Pessoal (União Brasil, filha do prefeito. "A gente sempre tem que preservar, melhorar e manter as amizades que se renovaram com a Fernanda agora lá na Câmara Federal".

Pessoa organizou um evento de grande porte para celebrar o aniversário. Além do bolo gigante e do show do cantor Wesley Safadão, reuniu aliados de quase todos os partidos, desde a nomes do governo lideranças da oposição. Entre os presentes parlamentares do PT, PL, MDB, União Brasil e PSD.