Guimarães: PT tem de ter candidato próprio em Fortaleza e ser o principal partido do Ceará

Líder do governo Lula na Câmara avalia que PT tem de se tornar primeira força partidária no Ceará

Principal líder do PT no Ceará, o deputado federal José Guimarães (PT) afirmou nesta segunda-feira, 22, que entende que o PT tem de ter candidatura própria à Prefeitura de Fortaleza em 2024. "Eu defendo a tese de candidatura própria do PT em Fortaleza e em várias outras partes do Ceará. Evidentemente, isso não pode ser uma medida de força. Tem que conversar e saber quais partidos estariam dispostos a essa composição", afirmou o parlamentar em entrevista à rádio O POVO CBN.

Conforme Guimarães, não é hora de discussão do nome que representaria o PT na disputa, mas de afirmação da tese da candidatura própria. "Depois da tese, a gente senta para discutir os nomes", disse. O líder do governo Lula na Câmara dos Deputados afirmou que o PT tem de se tornar o principal partido do Ceará. Guimarães afirma que o PT tem de ter candidaturas em grandes centros urbanos. Ele foi entrevistado pelos jornalistas Jocélio Leal e Juliana Matos Brito no programa O POVO no Rádio.

A mais de um ano da disputa, os nomes sobre os quais se conversam para a disputa são os da deputada federal Luizianne Lins (PT) e o do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, ainda no PDT, com conversas abertas com partidos que compõem a coalizão liderada pelo ministro da Educação, Camilo Santana e pelo governador Elmano de Freitas, ambos do PT. A vereadora Larissa Gaspar e o deputado em exercício Guilherme Sampaio são outras alternativas cogitadas.