Bismarck assume vice-liderança da maioria na Câmara dos Deputados

Coordenador da bancada do Ceará no Congresso Nacional, o deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) foi escolhido vice-líder da maioria na Câmara dos Deputados. Bismarck pontua que a missão foi recebida com orgulho e que a gestão estará atenta às necessidades do país.

"Recebi essa missão de reforçar o diálogo com o presidente Lula com muito orgulho. A maioria cumpre um importante papel de ser um canal direto com a presidência para defender e levar as principais necessidades do nosso país. Queremos destacar o turismo, a educação, a saúde e tantas outras vertentes que precisam da nossa atenção. Estamos todos empenhados para fazer uma gestão cada vez mais forte e resolutiva”, explica Bismarck.

Dentre as principais atividades realizadas pela maioria, que atualmente é liderada pelo PDT, estão a articulação e a condução de pautas relativas às demandas voltadas à população.



Bismarck aponta a articulação com o governo Lula como um dos principais objetivos da gestão. “A maioria constitui no maior bloco de partidos da base do governo. Ou seja, os partidos e parlamentares que apoiam o governo Lula na Casa.

Em março deste ano, Bismarck foi escolhido para coordenar a bancada cearense na Câmara, contudo, o deputado não teve o apoio do Partido dos Trabalhadores (PT). Dos 25 parlamentares eleitos pelo Estado, o pedetista só não teve os votos do PT e da deputada Fernanda Pessoa (União Brasil).