Chefe de gabinete de Fernanda Pessoa assume diretoria do Dnocs no governo Lula

Posse de Narcélio Albuquerque para cargo no governo Lula teve presença de Capitão Wagner e outros nomes ligados ao campo conservador

O ex-chefe de gabinete da deputada federal Fernanda Pessoa, Narcélio Moreira Albuquerque, tomou posse como diretor administrativo do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), cargo de segundo escalão do governo Lula (PT).

Posse de Narcélio Albuquerque como diretor administrativo do Dnocs Crédito: Divulgação/Governo Federal

Na solenidade de posse, estiveram presentes nomes ligados ao bolsonarismo no Ceará, como o presidente do União Brasil, Capitão Wagner, o deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil), além do pai de Fernanda e prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil).

Outros presentes foram os deputados estaduais Felipe Mota e Firmo Carmurça (ambos do União Brasil), o prefeito de Palmácia, Davi Campos, o prefeito de Itaiçaba, Iranilson Bezerra, e o empresário Ésio Sousa.

Na votação referente a decretos de Lula que alteravam tópicos do Marco Legal do Saneamento Básico, Fernanda votou "sim" pela derrubada das mudanças realizadas pelo governo petista em relação a texto de 2020, editado pelo governo Bolsonaro.