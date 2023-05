Aniversário de Roberto Pessoa reúne petistas, Capitão Wagner, Arthur Lira e tem show de Safadão

Aos 80 anos, o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil) organizou um evento de grande porte para celebrar o aniversário neste domingo, 21. Além do bolo gigante e do show do cantor Wesley Safadão, o prefeito mostrou a força política ao conseguir reunir aliados de quase todos os partidos e frentes, desde a nomes do Governo do Ceará a lideranças da oposição.

Um dos convidados foi o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), a quem Pessoa fez o convite por telefone e posteriormente no gabinete em Brasília. “Eu estive quinta-feira, convidei, eu já tinha convidado antes, mas confirmei e ele está aqui. Eu sou amigo do pai dele, fomos colegas (de bancada)”, ressaltou.

O alagoano cumpriu agenda no Ceará para a entrega da primeira etapa da requalificação da Avenida Wilson Camurça, no Distrito Industrial, em Maracanaú. No evento, foi assinada a ordem de serviço do segundo trecho da avenida e do Projeto de Lei Municipal que trata do Plano de Descarbonização do município.

A visita, no entanto, tem um peso pessoal já que o evento fez parte do cronograma de celebração de aniversário do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil). Ele fez elogios a Pessoa e lembrou que o gestor foi colega de bancada de seu pai, Benedito de Lira (PP). "Um prefeito que revolucionou essa cidade, mudou a forma dela se comportar. Nada mais justo que vir aqui em um domingo, fora da nossa agenda semanal de trabalho", ressaltou.

A proximidade deve se estender a segunda geração, entre ele e a deputada federal Fernanda Pessoal (União Brasil, filha do prefeito. "A gente sempre tem que preservar, melhorar e manter as amizades que se renovaram com a Fernanda agora lá na Câmara Federal".

Entre os presentes estavam a vice-governadora Jade Romero (MDB), o presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner, os deputados federais José Airton (PT), Luiz Gastão (PSD), Domingos Neto (PSD), e Raimundo Gomes de Matos (PL), ex-deputado e vice-prefeito de Maracanaú, hoje presidente da Fundação da Criança e da Família Cidadã na gestão de José Sarto (PDT). A ex-prefeita de Fortaleza e hoje deputada federal Luizianne Lins (PT) também postou foto no evento.

MARACANAU, CE, BRASIL,21.05.2023: Aniversário do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, com a presença do presidente da Câmara dos deputados, Arthur Lira. Crédito: FÁBIO LIMA

“Ele consegue juntar todo mundo, aqui em cima do palco tem todos os partidos políticos, porque você é uma pessoa de visão, de futuro. Aqui nós temos vários, mas tem algo que une que estão aqui que é o bom da população. Por isso estaremos sempre juntos, priorizando nosso povo”, afirmou a vice-governadora.