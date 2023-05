Camilo diz que ainda não recebeu lista tríplice da UFC, mas confirma nomeação de Custódio

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), disse que, até a semana passada, ainda não tinha recebido a lista tríplice para a indicação do reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC). Os três nomes a serem submetidos ao Governo Federal foram definidos pelo Conselho Universitário (Consuni) da UFC em 28 de abril.

"Ainda não, estou aguardando", disse Camilo, na noite de sexta-feira, 19, ao ser questionado sobre o assunto durante a entrega da Medalha da Abolição.

O ministro confirmou que será escolhido o primeiro da lista tríplice, professor Custódio Almeida. Indagado se o nome será acatado, ele respondeu: "Sem dúvida. O presidente (Lula) já disse, eu também já afirmei. Todos os os reitores escolhidos pela consulta universitária serão os nomeados".

Custódio puxa a lista tríplice da UFC. Ele teve 83,11% dos votos entre a comunidade universitária. Na formação da lista tríplice, ele recebeu 29 dos 38 votos. Segunda colocada na consulta, a professora Elizabeth Daher retirou o nome após a consulta. Ela tinha o apoio do atual reitor, Cândido Albuquerque.

Como a legislação determina que três nomes devem ser submetidos para a escolha do governo federal, os professores Paulo Roberto, do Departamento de Cirurgia, e Francisco de Assis de Souza Filho, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, foram indicados para completar a lista, praticamente como formalidade.

Com informações do repórter Henrique Araújo