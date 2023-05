Quem é o brasileiro George Santos, deputado republicano preso nos EUA

O nome de George Santos voltou para os holofotes após o congressista do partido Republicano dos Estados Unidos ser preso na quarta-feira, 10, acusado de 13 crimes na Justiça por fraude, lavagem de dinheiro e roubo de fundos públicos. Mas o nome do deputado já foi muito falado por seu passado.

George Anthony Devolder Santos de 34 anos possui nacionalidade americana, país onde nasceu, e brasileira, terra dos pais. Ano passado, ele se tornou o primeiro congressista assumidamente homossexual eleito pelo partido Republicano.

Após a eleição, focada em pautas conservadoras contra a comunidade LGBTQIA+ e imigrantes, bem como apoio ao ex-presidente Donald Trump, jornais dos Estados Unidos revelaram que Santos mentiu sobre a vida, a formação e a carreira.

Ele afirmou que os avós eram judeus fugitivos do nazismo na Europa e que a mãe foi vítima dos ataques terroristas de 11 de setembro. As informações foram negadas, e foi descoberto que a mãe do deputado faleceu em 2016 vítima de câncer, e ele foi acusado de supostamente desviar dinheiro conseguido por vaquinha para realizar o enterro.

Segundo a imprensa local, George Santos alegou ter trabalhado em bancos de renome em Wall Street e grandes empresas, masfoi negado pelas corporações que ele tivesse passagem por elas.

O deputado também afirmou que havia se graduado em economia e finanças na Baruch College e que estudou na Universidade de Nova York, porém não há nenhum registro dele nas instituições.

Apesar de muitas alegações falsas feitas pelo congressista sobre a carreira, o que mais chamou atenção dos eleitores e causou polêmica foi o momento como drag queen. Conhecido como Anthony, ou Kitara Ravache, nome artístico, George Santos teve imagens reveladas na Parada do Orgulho LGBT, em Niterói.

Ele primeiro negou de que seria ele nas imagens, mas depois admitiu e afirmou que de fato se vestiu com roupas femininas, porém que não era drag queen e “estava apenas se divertindo”.

Ainda em terras brasileiras, Santos foi acusado de estelionato por usar cheques com um talão roubado, segundo informações do New York Times. O Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou a reabertura das investigações do caso de 2008 contra o deputado.

À medida que mais casos eram revelados, outros foram surgindo. Derek Meyers, ex-assessor de George Santos, acusou-o de assédio sexual e divulgou informações de que ele teria ocultado os doadores de sua campanha para deputado.

Em meio a tantas polêmicas, e depois de Santos ter feito um suposto gesto de supremacia branca em votação na Câmara dos Representantes, ele sofreu diversos pedidos de renuncia, inclusive dentro do partido Republicano. Ele não quis comentar várias das situações e negou que vá renunciar ao mandato de deputado.