Irmão de Mauro Cid comprou mansão no governo Bolsonaro, diz portal

Ajudante de ordens do ex-presidente foi preso no começo deste mês; irmão de Mauro Cid, que operou "milícia digital" pró-Bolsonaro, fez fortuna em imóveis

O irmão de Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), comprou imóveis milionários durante o mandato do ex-presidente. As informações são do portal brasiliense Metrópoles.

Segundo o site, Daniel Cid tem diversas propriedades nos Estados Unidos, adquiridas até 2020. A lista de propriedades dele inclui até mesmo uma mansão na Califórnia.

Alguns dos imóveis estão registrados no nome de Daniel. Outros tiveram a posse transferida para um "trust fund", tipo de organização usada nos Estados Unidos para obscurecer os verdadeiros donos de propriedades. O fundo tem o nome de "Cid Family Trust".

A mansão, comprada por US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 8,7 milhões) e avaliada atualmente em US$ 2,2 milhões (R$ 11 milhões em conversão direta), fica localizada na cidade de Temecula. O fundo tem outra casa, que vale cerca de R$ 2 milhões, na mesma cidade.

Há ainda um terceiro imóvel, desta vez em Miami, na Flórida. A casa em um condomínio fechado está no nome do próprio Daniel. Anteriormente, a mansão também estava registrada como propriedade do irmão de Mauro Cid. Em março de 2019, foi transferida para o fundo.

Família Cid tem outras ligações com Bolsonaro

O próprio Daniel tem relações diretas com o governo Bolsonaro. Uma plataforma online criada e administrada por ele hospeda documentos que foram usados pelo ex-presidente durante transmissão ao vivo como supostas provas de fraude no sistema eleitoral brasileiro - a manipulação dos votos nunca foi comprovada.

O pai dos irmãos, general da reserva Mauro Cesar Cid, é, há décadas, amigo de Bolsonaro. Ele e o ex-presidente foram colegas de turma no Exército. Mauro Cesar foi indicado pelo então mandatário para comandar o escritório de Miami da Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (Apex) - ele foi retirado do cargo após Lula (PT) assumir a Presidência.

Advogado de Mauro Cid deixa defesa

Algumas horas após o Metrópoles publicar a investigação sobre as propriedades milionárias de Daniel, um dos advogados do irmão dele anunciou que estava deixando a defesa de Mauro Cid. Rodrigo Roca alegou "razões de foro profissional e impedimentos familiares" para a decisão.

Antes de Mauro, Roca representou Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no caso das rachadinhas e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, que também está preso.

A renúncia de Roca foi informada à imprensa em nota. O advogado não informou se a decisão é relacionada à reportagem publicada pelo portal.

