Ao lado do primeiro-ministro da Holanda, Elmano elogia Cid Gomes: "Grande governador do Ceará"

Em cerimônia nesta quarta-feira, 10, no Porto do Pecém, o governador Elmano de Freitas (PT) fez elogio destacado ao senador Cid Gomes (PDT). A menção teve caráter institucional e enfatizou o papel de Cid, quando governador, na produção de energias renováveis no Ceará. Mas, tem também significado político. O senador se tornou, dentro do PDT, a voz mais contundente em defesa do apoio a Elmano e contra a ala oposicionista do partido, liderada pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.

O evento no Pecém contou com a presença do primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, para assinatura do corredor de hidrogênio verde entre Porto do Pecém e Porto de Roterdã e da parceria de portos verdes, entre Países Baixos e Estado do Ceará.

Ao saudar as autoridades presentes, Elmano falou de Cid. "Queria saudar de maneira muito especial nosso senador pelo Ceará, Cid Ferreira Gomes. Ele que hoje preside a subcomissão do Senado Federal do Brasil sobre hidrogênio verde", iniciou o governador.

Dirigindo-se ao primeiro-ministro, Elmano acrescentou: "Foi com esse senador que, quando governador aqui no Estado do Ceará, se iniciou a produção de energia eólica, graças à visão desse grande governador do Estado do Ceará, hoje senador da República".