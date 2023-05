Santos, o congressista republicano de origem brasileira acusado de fraude nos EUA

A Justiça de Nova York acusou nesta quarta-feira (10) o deputado republicano de origem brasileira George Santos de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, apropriação de fundos públicos e de mentir ao Congresso americano.

Santos foi detido na manhã desta quarta-feira e comparecerá perante a juíza Anne Y. Shields no tribunal de Central Islip, no estado de Nova York (leste), no final do dia.

Ele enfrenta 13 acusações: sete por fraude eletrônica, três por lavagem de dinheiro, uma por roubo de fundos públicos e duas por fazer declarações materialmente falsas perante a Câmara de Representantes (câmara baixa) do Congresso, informou a Procuradoria do Distrito Leste de Nova York em um comunicado.

"Esta acusação pretende responsabilizar Santos por vários supostos esquemas fraudulentos e falsidades descaradas", declarou o promotor, Breon Peace.

Santos é acusado de recorrer a "repetidas desonestidades e enganos para ascender aos corredores do Congresso e enriquecer", acrescentou Peace.

Ele teria desviado dinheiro de doadores para sua conta pessoal e feito declarações falsas ao Congresso sobre seu patrimônio e renda.

"Ele usou contribuições políticas para encher os bolsos, solicitou ilegalmente benefícios de desemprego que deveriam ter ido para os nova-iorquinos que perderam seus empregos devido à pandemia (da covid-19) e mentiu para a Câmara de Representantes" detalhou a carta da Procuradoria.

Se o congressista republicano, de 34 anos, for considerado culpado, ele poderá ser condenado a pelo menos 20 anos de prisão.

Santos reconheceu ter inventado parte de sua biografia. Mentiu seu nome verdadeiro, sua religião - declarou-se judeu -, sua escolaridade e até sua trajetória profissional quando se candidatou a uma cadeira no Congresso por uma jurisdição da ilha de Long Island, em Nova York.

Santos também foi acusado de assédio sexual por um homem que supostamente recebeu uma oferta de emprego em seu escritório, mas foi dispensado depois de rejeitar as insinuações do republicano.

Muitos eleitores pediram sua destituição, assim como seus companheiros republicanos e governantes democratas, mas até agora ele segue em seu cargo.

Em entrevista concedida à televisão no início do ano, Santos reconheceu ter mentido em seu currículo.

"Tenho sido um péssimo mentiroso" em algumas coisas, disse ele. "Não se tratava de enganar as pessoas, mas (pretendia) ser aceito pelo partido", alegou.

