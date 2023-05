Lula sanciona nesta sexta, no Ceará, lei para pagar piso da enfermagem, diz Mauro Filho

Deverá ser sancionado nesta sexta-feira, 11, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o projeto para transferir recursos para pagamento do piso salarial da enfermagem. A informação é do deputado federal Mauro Filho (PDT), em entrevista nesta quinta-feira ao programa O POVO no Rádio, na rádio O POVO CBN. A data é o Dia do Enfermeiro. Mauro disse que recebeu a confirmação na noite de quarta-feira, 11, por meio do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Sobre o assunto PF faz buscas em 22 endereços de financiadores de atos golpistas

Irmão de Mauro Cid comprou mansão no governo Bolsonaro, diz portal

Lula estará em visita ao Ceará, e a sanção deverá ocorrer em Fortaleza. "Ele vai aproveitar esse momento e prestigiar a enfermagem cearense", disse Mauro Filho.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O projeto de lei 5/2003, do Congresso Nacional, foi aprovado em 26 de abril. Em entrevista às jornalistas Juliana Matos Brito e Letícia Lopes, Mauro explicou que a lei prevê a transferência de R$ 10,8 bilhões por ano para pagar o piso a profissionais de estados, municípios, entidades filantrópicas e hospitais privados que atendam a pelo menos 60% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Os valores do piso da enfermagem são:

Enfermeiros – R$ 4.750

R$ 4.750 Técnicos de enfermagem – R$ 3.325

R$ 3.325 Auxiliares de enfermagem – R$ 2.375

R$ 2.375 Parteiras – R$ 2.375

Quando será pago?

O deputado Mauro Filho explicou que os recursos são para o pagamento do piso retroativo ao salário do mês de maio, pago em junho. Porém, para que ocorra o pagamento aos servidores públicos de estados e municípios, feita a sanção da lei, cada prefeitura terá de enviar mensagem à Câmara Municipal e cada governo estadual terá de encaminhar proposta à Assembleia Legislativa para alterar na lei ou no plano de cargos e salários a remuneração das categorias. Mauro ressaltou que os recursos são retroativos a maio, mesmo que a aprovação seja depois.

Sobre o assunto Senado aprova PL que equipara milícias e facções a terroristas

Capitão Wagner: 'Cid quer definir até os candidatos do adversário'

Vários projetos para um piso

O projeto de lei para o piso salarial nacional da enfermagem, número 2564/2020, foi aprovado na Câmara dos Deputados em 4 de maio de 2022, após passar pelo Senado. O então presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou em agosto.

Em 20 de dezembro, o Senado aprovou a emenda constitucional 127/22, que destinou recursos do superávit financeiro dos fundos federais, de R$ 10,8 bilhões, para financiar o piso. A emenda à Constituição foi exigência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Neste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou o projeto de lei para abrir a dotação orçamentária e permitir que esses recursos sejam transferidos a municípios, estados, entidades filantrópicas e hospitais privados que tenham pelo menos 60% de atendimentos pelo SUS. É este último projeto que será sancionado nesta sexta.

Portaria do Ministério da Saúde

Além da sanção presidencial, Mauro Filho informou que também ocorrerá nesta sexta a assinatura de portaria da ministra da Saúde, Nísia Trindade, para disciplinar a forma de repasse dos recursos. A ministra estará na Bahia, onde deverá baixar a portaria no mesmo dia em que Lula sancionar a lei. A portaria, conforme Mauro, foi outra exigência do STF.

Sobre o assunto André Fernandes e Eduardo Bolsonaro são indicados para CPMI dos atos golpistas

No Senado, Dino embate Moro e Flávio Bolsonaro e ironiza opositores

Giselle Bezerra tem dinheiro bloqueado para indenizar vereador criticado pelo marido Ciro Gomes

Dino tem embates com senadores Moro, Flávio Bolsonaro e Eduardo Girão

Flávio Bolsonaro é multado em R$ 5 mil por associar Lula a demônio

Veja a entrevista: