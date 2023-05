Yury do Paredão discursa sobre morte da irmã, Yanny, e destaca combate ao feminicídio

O deputado federal Yury do Paredão (PL-CE) discursou na tribuna da Câmara a respeito da morte da irmã, a vereadora e presidente da Câmara, Yanny Brena. Yury relatou estar “indignado” com amigos da irmã, que sabiam das agressões que a vereadora sofria e preferiram ignorar os fatos.

“O que me deixa pouco indignado é que algumas amigas, alguns amigos, sabiam do que acontecia, dos atos de violência que vinham acontecendo e todos silenciaram”.

A declaração foi feita durante sessão solene em homenagem às vítimas de feminicídio, promovida por solicitação da deputada Silvye Alves (União), na terça-feira, 9.

O deputado reforçou que é necessário prestar atenção nos pequenos gestos de violência, pois não se sabe no que as agressões podem resultar.

“Quando vocês verem alguma violência contra alguma mulher, algum empurrão ou algo que possa prejudicar as mulheres, não silenciem. Porque você acha que 'ah, não, isso é normal, ele não tem coragem de fazer isso com ela, isso é coisa que vai passar'. Mas quando você menos espera, acontece uma tragédia como aconteceu com a minha irmã”, afirmou.

Yury lamentou a trajetória interrompida de Yanny. “Uma jovem linda, médica, estava com um futuro promissor na política”, prosseguiu, "lutava contra o feminicídio e foi vítima dessa doença que só vem crescendo no nosso país”.

No dia 3 de março de 2023, o corpo da vereadora Yanny Brena (PL) foi encontrado junto ao do ex-namorado, Rickson Pinto, na residência dela, em Juazeiro do Norte. Após cometer o crime contra a vereadora, Rickson cometeu suicídio.

A Polícia Civil do Estado (PC-CE) concluiu que, após assassinar a ex-namorada, Rickson, tentou simular que Yanny teria cometido suicídio. Segundo os policiais, o crime teria sido motivado pelo fim do relacionamento.