Capitão Wagner: 'Cid quer definir até os candidatos do adversário'

O secretário da Saúde de Maracanaú, ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), comentou na tarde desta quarta-feira, 10, a análise eleitoral feita pelo senador Cid Gomes (PDT) sobre o cenário para a eleição de 2024 para a Prefeitura de Fortaleza. "O Cid, com a mania dele de Executivo, quer definir até o candidato dos adversários", brincou.

O senador afirmou fez a análise de que o PT fará "tudo o que o PT puder fazer a nível nacional" para que a candidata não seja Luizianne Lins, porque ela larga bem, mas tem "teto muito baixo". Sobre o campo conservador, Cid disse: "Eu acho que se eles (bolsonaristas) forem inteligentes lançam o Carmelo (Neto, deputado estadual)". Ele considerou ainda que uma candidatura bolsonarista é a tendência, por decisão nacional, e fragilizará a pretensão de Wagner. As declarações foram feitas na segunda-feira, em entrevista ao programa Conexão Assembleia, na FM Assembleia.

Wagner comentou: "Eu vejo que ele deixa muito clara qual a intenção dele, que é dividir o nosso grupo de oposição para fortalecer a chegada deles no segundo turno. Eu vejo uma eleição com muita chance de ter segundo turno, pelo menos pelo que se apresenta hoje. A possibilidade de (prefeito José) Sarto para a reeleição, o PL lançando candidato, União Brasil, PT e outros é quase certo que a gente vai ter um segundo turno”, analisou, em visita nesta quarta-feira, 10, ao O POVO.

O secretário da Saúde entende que o senador gostaria de vê-lo suplantado. "Me tirar do segundo turno seria o sonho do Cid e do grupo pra tentar, de alguma forma, a hegemonia permanecendo no poder".

Ele acrescentou que, ainda que o PL lance candidato, o União Brasil está consolidado. "Por mais que surja esse candidato do PL, que vai surgir realmente. Não sei quem vai ser e eu acho que deve ter algum compromisso nacional de ser algum deputado federal", disse.

Wagner lembrou que conhece o presidente do PL, ex-deputado federal Valdemar Costa Neto (PL), pois foi filiado ao partido quando ainda era PR. E destaca que a estratégia de lançá-lo a prefeito em 2016 tinha objetivo de projetá-lo para 2018. O secretário afirma que Carmelo e André Fernandes, deputado federal, são bons nomes, mas outras opções podem ser consideradas.

Estratégia do PDT

Sobre a articulação para uma possível candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT), Wagner diz que tem boa relação com o deputado, mas considera que repete a mesma fórmula já usada pelos Ferreira Gomes.

"O grupo vem sempre repetindo uma fórmula que não deu certo em 2022 e eles querem repetir a fórmula para as eleições de Fortaleza", afirmou. "Qual é a fórmula? Coloca o cara para a presidência da Assembleia e lança o cara a candidato a prefeito. Quase não deu certo quando eles fizeram isso em 2020, quando eles fizeram isso com o Sarto. Eles bateram na trave ali pra dar errado".

O secretário afirma que, caso seja uma candidatura de unidade com o PT, Evandro Leitão pode ser um candidato “fortíssimo” com tendência a estar no segundo turno, uma vez que o cenário atual do PDT é diferente agora, sem a maior aliança e com o partido dividido.