Após divergências, Sarto dá parabéns a Cid Gomes pelo aniversário

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), deu os parabéns ao colega de partido, o senador Cid Gomes, de quem recebeu recentes críticas em embate interno sobre a posição do PDT em relação ao governo Elmano de Freitas (PT).

"Dia de felicitar o senador Cid Gomes, homem público com relevantes contribuições para o Ceará. Grande responsável pela revolução no ensino público do Estado, hoje, referência nacional. Parabéns!", publicou Sarto no Twitter.

Em entrevista veiculada em 28 de fevereiro ao podcast As Cunhãs, Cid falou do trabalho da Prefeitura de Fortaleza e defendeu que obras viárias não podem se concentrar só em áreas ricas. "Eu já disse cem vezes que tem uma ruma de viaduto aqui (na região do bairro Aldeota), aquela região ali (da José Bastos) precisa de um viaduto ali é um pandemônio de manhã. As coisas não podem ficar só aqui na Aldeota".

O senador ainda falou que Sarto estava sendo usado na briga interna do PDT e defendeu que o gestor se concentrasse na Prefeitura. "Prefeito não tem que pensar em política não, prefeito tem que trabalhar. Trabalhar e é igual a história da mulher de César, que não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então ele tem que trabalhar e parecer que está trabalhando, ser flagrado às cinco da manhã no cruzamento da (avenida) José Bastos acolá".

Nos dias seguintes, Cid ainda falou que o prefeito não tem "disposição para oposição" e disse que o afastamento de Sarto em relação ao governo é ruim para a gestão.

