Flávio Dino diz que Elmano será melhor que Camilo na segurança do Ceará

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), afirmou ter "certeza" de que o governador Elmano de Freitas (PT) deve superar seu antecessor, Camilo Santana, hoje ministro da Educação, no comando da segurança cearense nos próximos anos.

Ao lado de Elmano e integrantes da base governista do Ceará, o ministro participou do lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania no Palácio da Abolição. Na ocaisão, Dino reforçou a existência de "simbolo de confiança" garantido pelo governo federal da gestão Lula com o Ceará. O objetivo, segundo ele, visa ampliar um pacto entre Estado e União.

"Eu tenho absoluta certeza que você é um homem experiente, preparado, capacitado e vai conseguir fazer um grande governo em um estado de grandes governadores. Eu tenho muitos amigos da política do Ceará nas últimas décadas e finalizo abraçando todos eles, na pessoa do queridíssimo ministro Camilo Santana que foi um grande governador. Ele não está presente então posso dizer, tenho certeza que senhor vai ser mais e melhor do que ele na segurança pública", disse Dino.

O ministro garantiu ao governo cearense um "papel em branco" a ser usado em gastos na área da segurança pública. O discurso foi retomado em pronunciamento: "Conte comigo. Quando eu disse na coletiva que eu deixava uma folha de papel em branco assinada em meu nome e do presidente nas mãos do governador, é um símbolo de confiança, de trabalho conjunto e de que nós estamos reconstruindo esse país. E nós nós vamos obter esse êxito na medida que a gente consiga trabalhar juntos



O titular da pasta pediu a Elmano diálogo com os profissionais de segurança durante o comando das tropas estaduais. "De um lado coragem, para se dedicar a servir ao próximo, e de outro lado eu tenho certeza, eu conheço a trajetória, humildade para ouvi-los. Os nossos profissionais, eu governei um estado por quase oito anos, sabem mais do que nós do que segurança pública", finalizou.





