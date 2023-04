CPMI dos atos golpistas: comissão proposta por André Fernandes é criada no Congresso

O presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), leu o requerimento para a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas. Agora, partidos vão indicar a composição da comissão, que ainda deve definir presidência e relatoria nas próximas semanas.

A CPMI vai investigar os ataques golpistas do 8 janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inconformados com o resultado eleitoral, invadiram e depredaram as sedes do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF),

A CPMI foi proposta pelo deputado federal cearense André Fernandes (PL-CE), que é um dos investigados pelo STF por supostamente ter insuflado os ataques às sedes dos Três Poderes. O colegiado será composto por 16 deputados e 16 senadores e pode ter duração de até seis meses.



