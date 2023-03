Cid cobra gestão Sarto: "As coisas não podem ficar só na Aldeota"

Uma das lideranças do PDT avalia que as intervenções na Capital precisam atingir mais espaços

O senador Cid Gomes (PDT) cobrou a gestão de seu correligionário José Sarto (PDT) à frente da Prefeitura de Fortaleza desde 2020. Cid avalia que as intervenções na cidade não podem "ficar na Aldeota". A fala aconteceu em entrevista ao podcast As Cunhãs liberado nesta terça-feira, 28.



Cid mencionou conversas que teve com o prefeito e afirma ter feito sugestões na administração como melhorar o transito na avenida José Bastos". "Eu já disse cem vezes que tem uma ruma de viaduto aqui (na região do bairro Aldeota), aquela região ali (da José Bastos) precisa de um viaduto ali é um pandemônio de manhã. As coisas não podem ficar só aqui na Aldeota", disse.

O senador também manifestou insatisfação com a demora na entrega da duplicação da avenida Sargento Hermínio. "Aquela Sargento Hermínio, tem que terminar aquilo meu Deus do céu, não é possível que aquilo não termine, a duplicação", lamentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ele tem que trabalhar e aparecer que está trabalhando. Ele tem que ser flagrado cinco horas da manhã no cruzamento da José Bastos", disse o senador. Ele afirma ter aconselhado Sarto a focar em fazer uma boa gestão e que isso garantiria apoio para sua reeleição. "Se tiver bem, vão lhe botar em um andor para ser candidato. Se não tiver, pode ter certeza que passa um trator em cima dele", ressaltou.









Tags