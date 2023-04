Sarto diz que espera agenda de Elmano para reunião com governador

Antes de viajar para a China, Elmano de Freitas sinalizou que a relação com o prefeito de Fortaleza está preservada e que deve promover encontro com o pedetista

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), voltou a manifestar o desejo de interlocução com o governador Elmano de Freitas (PDT). Durante convenção do diretório municipal do PDT neste sábado, o gestor disse que aguarda a agenda do chefe do Executivo estadual para se encontrarem.

Elmano acompanha a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que retorna neste domingo, 16, ao Brasil vindo da China, com parada nos Emirados Árabes Unidos durante a viagem de volta. Sobre uma possível conversa com o petista, Sarto afirmou: "Estou aguardando agenda do governador".

O prefeito diz encontrar dificuldades na relação com Elmano do ponto de vista administrativo. Algo que ele espera superar quando o petista encontrar espaço em sua agenda. O pedetista chegou a reclamar de "pouca interlocução" com o governador.

A suspensão dos repasses estaduais para o transporte público em Fortaleza, ocorridos durante a pandemia de Covid-19, gerou conflito público entre a gestão municipal e a estadual. Sarto disse que o Governo do Ceará não comunicou que deixaria de repassar recursos para subsidiar as passagens de ônibus na Capital, recursos acordado em convênio durante o ano de 2021. O caso gerou uma guerra de notas.

Antes de viajar, Elmano sinalizou que a relação com o prefeito de Fortaleza está preservada e que deve promover encontro com o pedetista. "Nós vamos continuar (a relação) e teremos um momento de reunião com o prefeito Sarto para tratar de políticas conjuntas”, disse o governador.

Questionado sobre como ficaria o vínculo entre as administrações após as divergências, o petista indicou que “a relação é institucional” e que o Estado continuará a fazer entregas na Capital.

