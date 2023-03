Elmano diz que relação com Sarto é "institucional" e que ações em Fortaleza continuam

O governador Elmano de Freitas (PT) sinalizou que a relação com o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), está preservada e deve continuar sem empecilhos no tocante às ações da gestão na Capital. Nas últimas semanas, Estado e Prefeitura de Fortaleza divergiram acerca de temas relacionados ao aumento da tarifa de ônibus na Capital, com cobranças de lado a lado entre os próprios gestores e por parte de seus aliados na Câmara de Fortaleza (CMFor) e na Assembleia Legislativa (Alece).



Questionado pelo O POVO sobre como ficaria o vínculo entre as administrações após as divergências, Elmano indicou que “a relação é institucional” e que o Estado continuará a fazer entregas na Capital. “Estamos fazendo várias ações em Fortaleza. Temos Areninha, ajuda na saúde de Fortaleza. Vamos continuar”, completou o petista em evento de entrega do Vale-Gás Social às prefeituras cearenses, na Secretaria de Proteção Social (SPS).

O petista explicou ainda a divergência acerca de repasses de subsídios extra para baratear o preço das passagens de ônibus na Capital. “No caso do transporte, em 2021 fizemos uma (parceria para) ajuda na pandemia. Em 2022, não houve ajuda (de repasse extra) na área do transporte e portanto não prosseguiu. Nós vamos continuar (a relação) e teremos um momento de reunião com o prefeito Sarto para tratar de políticas conjuntas” concluiu.



Nesta semana, o vereador Carlos Mesquita (PDT), líder do prefeito na CMFor, afirmou que o governo estadual tem dificultado parcerias com a gestão Sarto. O parlamentar criticou a posição do governador na polêmica que envolveu o aumento das passagens de ônibus. Sarto afirma que o Governo do Ceará não comunicou que deixaria de repassar recursos para subsidiar as passagens.

Do outro lado, Elmano negou a existência de outro convênio com a administração da Capital para o setor, além da redução do ICMS do diesel utilizado pelas empresas do setor. Em nota, o Estado afirmou que, durante a pandemia de Covid-19, houve "necessidade financeira da Prefeitura naquele momento" e que houve repasse extra para o setor do transporte público durante o ano de 2021.

Em 2022, o governo petista afirma que a redução do ICMS já garantia um aporte estimado em mais de R$ 30 milhões/ano, por meio da redução de 66% na base de cálculo do imposto do Diesel.

