Com planos de reeleição, Sarto diz que é "até bom" partidos lançarem candidatos em 2024

Visando projeto de reeleição em 2024, o prefeito José Sarto (PDT) avaliou como natural e positivo que partidos já estejam cogitando candidaturas para a eleição municipal do próximo ano na Capital, da qual deseja participar. Em ano pré-eleitoral, cotados para a disputa da Prefeitura já começam a se movimentar.



Sobre o assunto PDT desiste de tomar posição sobre governo Elmano e segue com um pé na base e outro na oposição

Deputado cearense e presidente do União Brasil batem boca em grupo de WhatsApp

"É natural que partido grande queira lançar candidaturas (...). É natural que qualquer partido que tenha o mínimo de organização possa tentar o ano que vem oferecer candidaturas. E até bom", disse o prefeito, durante a convenção diretório municipal do PDT, no sábado, 15. Nos bastidores ou mesmo de forma explícita, as articulações em torno das candidaturas já iniciaram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pré-candidaturas

Na convenção de sábado, no primeiro discurso pós-eleições, Ciro Gomes (PDT) defendeu a reeleição de Sarto e classificou o trabalho do prefeito como “extraordinário”. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, também apoiou a reeleição do atual gestor municipal.

Já parlamentares do PT defendem a tese de candidato próprio à Prefeitura de Fortaleza. Os nomes que se sobressaem no momento são os da deputada federal Luizianne Lins, da deputada estadual Larissa Gaspar e o do vereador licenciado e deputado estadual em exercício, Guilherme Sampaio. Luizianne foi prefeita oito anos e disputou as últimas duas eleições municipais. Em ambas ficou em terceiro lugar.



O secretário da Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União Brasil), sinalizou que a tendência é de que ele volte a disputar a Prefeitura de Fortaleza. "Há uma grande chance de eu ser candidato em Fortaleza. Só se acontecer algo fora do roteiro (para não ser)", declarou durante evento em março.

O presidente estadual do Partido Liberal (PL) no Ceará, o prefeito do Eusébio Acilon Gonçalves, afirmou que a legenda tem propostas e "capacidade plena" para disputar as eleições à Prefeitura de Fortaleza com candidato próprio. Em 2022, a sigla que abriga o ex-presidente Jair Bolsonaro obteve votação expressiva no estado, elegendo nomes para o Legislativo.

Os mais cotados no PL são o deputado federal André Fernandes, que obteve 229,5 mil votos no ano passado, e o deputado estadual Carmelo Neto, que totalizou 118.603 votos.

Sobre o assunto Ciro reaparece e elogia Lupi no ministério de Lula: "Está fazendo um furacão de coisas"

Piso da Enfermagem: reajuste deve ser concedido em maio após regulamentação no Congresso

Com cearense entre alvos, STF marca julgamento de 100 denunciados por atos golpistas; veja lista

Tags