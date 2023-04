Bolsonaro confessa que conversou com ex-chefe da Receita sobre liberação das joias

Em depoimento à Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou que conversou com o ex-chefe da Receita Federal Júlio César Vieira Gomes sobre o pacote de joias enviadas pelo governo saudita e retidas pelo Fisco no Aeroporto de Guarulhos. A oitiva com o ex-presidente aconteceu no dia 5 de abril.

Segundo informações do depoimento reveladas pela TV Globo, Bolsonaro afirmou à PF que “estabeleceu contato com o então chefe da Receita Federal” e “determinou que [Júlio César] estabelecesse contato direto com o ajudante de ordem”. O auxiliar ao qual o ex-capitão se referiu é o tenente-coronel Mauro Cid.

“O declarante [Bolsonaro] solicitou ao ajudante de ordens, coronel Cid, que obtivesse informações a cerca de tais fatos; que o ajudante de ordens oficiou a Receita Federal para obter informações”, diz trecho do depoimento. “[O declarante ainda disse]... que as conversas foram pessoalmente, pelo o que se recorda”.

A reportagem afirma que Bolsonaro alegou ter sido informado sobre o confisco das joias entre o final de novembro e o começo de dezembro de 2022. O ex-presidente também disse não se lembrar de quem o avisou.

