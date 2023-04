Vereadores do PDT críticos a Sarto ficam fora do diretório e protestam

Júlio Brizzi e Ana Paula reforçaram ainda oposição ao projeto do PDT de reeleição de José Sarto. O novo presidente do diretório, Roberto Cláudio, defendeu o fortalecimento do atual prefeito para 2024

Os vereadores do PDT Júlio Brizzi e Enfermeira Ana Paula ficaram fora do diretório municipal do partido em Fortaleza, constituído em convenção neste sábado, 15, e afirmam ter sofrido veto por se posicionarem contra o prefeito José Sarto, filiado ao partido. O PDT até então era comandado por uma comissão provisória. O ex-prefeito Roberto Cláudio foi reconduzido à presidência, agora com o diretório formalmente constituído. O dirigente diz que as escolhas levaram em conta o coletivo do partido.

Os parlamentares publicaram nas redes sociais que teriam sido "vetados" no comando da sigla. Ana Paula e Brizzi integram hoje bloco independente na Câmara Municipal e fazem críticas ao prefeito do próprio partido. Ana Paula, Brizzi e ainda os vereadores Léo Couto, Eudes Bringel (ambos do PSB) e Danilo Lopes (Avante) anunciaram a saída da base do governo após a discussão e aprovação da Taxa do Lixo.

Brizzi integrou a direção pedetista por oito anos, onde atuava como tesoureiro desde de 2015. O parlamentar afirmou não ter recebido nenhuma ligação do partido para fazer parte do diretório escolhido neste sábado.

"Fui vetado por ser contra a Taxa do Lixo e outros projetos que são ruins pro nosso povo de Fortaleza (...) Lamento muito a mudança de rumos do partido desde 2021 e as ações de perseguição, arrogância e uso da força contra os que divergem. São medidas antidemocráticas que só isolam mais ainda o partido", escreveu o vereador.

Ana Paula também considera ter sido vetada da solenidade e acusou a atual o PDT de agir "pelo reflexo do ego e da vaidade de alguns". "Hoje ocorre a convenção municipal do PDT e o que NÃO foi surpresa para mim foi veto do meu nome é do Julio Brizzi para diretório municipal. 'Os donos do partido” não aceitam críticas'", afirmou, nas redes sociais.



Em publicação, a parlamentar foi contra a candidatura de reeleição de Sarto em 2024. Ao O POVO, Ana Paula disse ter sido informada pelo presidente da Câmara, vereador Gardel Rolim (PDT) que todos os pedetistas com mandato integraram o diretório municipal, o que não aconteceu.

"Acreditamos que seja pelas divergências que nós temos em relação ao prefeito. Quem perde é o PDT mais uma vez por insistir em lançar o Sarto para reeleição, porque é claro e notório a dificuldade que ele tem de gerir a cidade", declarou.

Roberto Cláudio: "É um coletivo. Não são só aqueles que tem mandato"

Em entrevista coletiva, o ex-prefeito Roberto Cláudio defendeu a importância de membros da sigla que exercem mandato, mas afirmou que a escolha do diretório não passa apenas por esse quesito.

"É um coletivo do partido, na verdade não só aquelas que têm mandato. São importantíssimos os mandatários, todos eles tem valor. A gente faz política também para eleger mandatos proporcionais e majoritários, mas o sentido do partido não é só esse", afirmou o presidente do diretório municipal.

RC defendeu que a escolha para o novo diretório levou em consideração um coletivo do PDT com representação "bastante diversa e plural". "Os movimentos sociais, não só no diretório, mas na executiva, um militância mais história, fundadora do partido, e também representantes com mandato", disse RC.



O presidente do diretório municipal é aliado de Sarto. A eleição do novo diretório deve também fortalecer uma potencial candidatura à reeleição do atual prefeito de Fortaleza. No evento deste sábado, RC foi enfático ao defender que o correligionário concorra no pleito em 2024.

Nesta quinta-feira, 13, o chefe do Executivo municipal voltou a indicar que pretende disputar a reeleição. Faltando cerca um ano e meio para o pleito, o pedetista se colocou como pré-candidato ao avaliar que deve finalizar 100% das ações prometidas em sua campanha, realizada em 2020.

Taxa do Lixo

O racha entre membros do próprio PDT que antes integravam a base de Sarto deve-se à instituição da Taxa do Lixo em Fortaleza. Neste mês, a cobrança tem início. Por isso, deputados e vereadores, entre eles Brizzi e Ana Paula, têm realizado uma campanha para revogação da medida.

Neste sábado, o ex-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes, do mesmo grupo de RC e Sarto, defendeu e justificou a instituição da taxação na Capital. Ele criticou demagogia que haveria nas críticas à Taxa do Lixo e justificou a cobrança em função de obrigação estabelecida no Marco Legal do Saneamento, aprovado no Congresso Nacional.

